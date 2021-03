WhatsApp disponibiliza chamadas por vídeo e áudio pelo computador

O WhatsApp informou que a partir desta quinta-feira (4) irá disponibilizar ligações de voz e vídeo para o computador, que já estão disponíveis na versão mobile. Para acessar a versão desktop basta usar o QR Code pelo aplicativo WhatsApp Desktop.

No momento, o recurso está disponível apenas para conversas individuais no aplicativo, porém as ligações em grupos devem ser disponibilizadas em breve. O WhatsApp ainda não divulgou uma data prevista para essa atualização.

A medida visa ampliar ainda mais o uso dos recursos, que bateu recorde no Réveillon de 2021, com 1,4 bilhão de chamadas de voz e de vídeo feitas no dia.