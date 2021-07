Após acidente doméstico, 'Vovô do Tiktok' morre aos 90 anos

O "vovô do TikTok", Nelson Miolaro, de 90 anos, faleceu, nesta quinta-feira (15), vítima de complicações após sofrer um acidente doméstico. O influencer, popular pelos vídeos virais nas redes sociais, sofreu uma queda no banheiro de casa, no último sábado (10), passou por uma cirurgia e, ontem (14), precisou ser internado na UTI. As informações são do Metrópoles.

“Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: ‘Vovô TikTok'”, diz o texto.

Nelson deixa sua esposa, Nair, que brilhou nos vídeos ao lado dele. Eles foram casados por 67 anos, em uma relação que iniciou sete anos antes. Ao todo, foram mais de sete décadas de companherismo. Juntos, o casal construiu uma família com três filhos, cinco netos e um bisneto. A primeira gravação foi por iniciativa dos netos, em junho do ano passado, em uma data mais que especial: o aniversário de 90 anos de Nelson.

Reveja alguns vídeos do querido casal:

