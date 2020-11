Voluntário de vacina morto tinha sedativos e álcool no sangue, aponta laudo

De acordo com os laudos periciais do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), o voluntário no teste da vacina CoronaVac tinha a presença de opioides, sedativos e álcool no sangue. O homem de 32 anos morreu por consequência de uma intoxicação por agentes químicos.

A morte causou a suspensão das pesquisas da vacina, mas autoridades de pesquisa não a relacionaram com os testes ou com a covid-19. O caso é tratado como suicídio pelos envolvidos com o estudo e consta dessa forma no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu as pesquisas da vacina desenvolvidas pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, na última segunda-feira (9), por conta do caso.

Os estudos da fase 3 foram suspensos após a comunicação de "evento grave adverso", a morte de um voluntário que testava o imunizante. O órgão havia alegado que a decisão foi técnica. Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, disse na terça-feira (10) que a decisão sobre a suspensão foi técnica e motivada pelos dados "incompletos" e "insuficientes" enviados pelo Instituto Butantan sobre o evento.

Na quarta-feira (11), a Anvisa anunciou a autorização para retomada dos testes com a CoronaVac.

Ainda na quarta, a Anvisa também emitiu nota informando que a suspensão está prevista em estudos deste tipo e atendeu protocolos previstos: "Importante esclarecer que uma suspensão não significa necessariamente que o produto sob investigação não tenha qualidade, segurança ou eficácia. A suspensão e retomada de estudos clínicos são eventos comuns em pesquisa clínica e todos os estudos destinados a registro de medicamentos que estão autorizados no país são avaliados previamente pela Anvisa com o objetivo de preservar a segurança para os voluntários do estudo".

"A Anvisa assegura mais uma vez o compromisso com a população brasileira de atestar a qualidade dos dados dos estudos clínicos e a segurança dos voluntários, conferindo também o máximo de celeridade ao processo", completou o texto.

Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, disse que é uma "excelente notícia" e reafirmou que a vacina é segura e fez um agradecimento à Anvisa. "Esperamos nesse momento andar com esse processo o mais rapidamente possível, pois sabemos que um dia com vacina faz diferença. Nós precisamos dessa vacina o quanto antes e por isso a nossa urgência na finalização desse estudo. Então, agradeço à nossa Anvisa pela compreensão e pela rapidez com que foi autorizada a retomada dos estudos clínicos", declarou.