Vocalista de banda regional morre em acidente com ônibus; mulher fica gravemente ferida

O vocalista e um dos fundadores da banda Garotos de Ouro, Airton Machado, de 62 anos, morreu em um acidente com o ônibus do grupo durante a madrugada desta segunda-feira (13), na BR 282, em Águas Mornas, Florianópolis, Santa Catarina. Ele estava no veículo na companhia de mulher de 32 anos, que ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Regional de São José, na mesma região. As informações são do G1 de Santa Catarina.

O músico fez seu último show no sábado, 11 (Reprodução / Redes Social)

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o músico estava dirigindo o veículo em direção ao litoral catarinense quando o ônibus saiu da pista e colidiu contra um barranco de pedras em uma curva, no km 44,2, por volta da 1h40.

Airton fez o seu último show em uma casa de eventos na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, na noite de sábado (11). Não há detalhes sobre o velório.