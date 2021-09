Acidente com micro-ônibus que levava time de vôlei deixa três mortos

Um grave acidente entre uma caminhonete e um micro-ônibus deixou três pessoas mortas em Lages, na serra catarinense. O ônibus envolvido na tragédia levava um time de vôlei, com onze jogadores. As informações são do Metrópoles.

As vítimas fatais da tragédia foram os ocupantes da caminhonete, entre eles uma criança. Morreram ainda uma mulher de 31 anos e um homem, que não teve a idade revelada.

O acidente, uma colisão frontal entre os veículos, aconteceu na BR-282. O caso será investigado.