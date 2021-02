Vizinho assume participação na morte de jovem achada amarrada

Um adolescente de 15 anos se apresentou espontaneamente à polícia e confessou ter participado daa morte de Ana Kemilli, de 14 anos, cujo corpo foi encontrado amarrado a uma árvore na cidade de Campo Belo do Sul, em Santa Catarina, no último dia 10.

A jovem estava desaparecida desde o fim da tarde de 8 de fevereiro, depois de sair para levar uma amiga em casa. Ana Kemili chegou ao destino, mas desapareceu no trajeto da volta para casa. Após dois dias de buscas, seu corpo foi encontrado em uma área de mata fechada.

O delegado Thiago Gomez, que conduz as investigações, disse que o adolescente estava confuso e visivelmente assustado com a repercussão do caso. "Acredito que a família o orientou a se apresentar." A motivação do crime é mantida em sigilo pelos investigadores porque o inquérito está ainda em andamento.

O jovem não negou a participação de outras pessoas no assassinato, mas preferiu não revelar nomes, direito que, segundo o advogado requerido pela família, assiste ao acusado. "Pela cena do crime, pelo peso da menina e do menino, pela dinâmica, não acreditamos que ele agiu sozinho", argumentou o defensor.

A polícia aguarda o laudo da necropsia que vai apontar a causa da morte de Ana Kemilli. O resultado pode levar uma semana para ficar pronto. A suspeita, no entanto, é de que a garota tenha sido vítima de feminicídio.

A mãe do adolescente, que o orientou a contar a verdade sobre o crime e assumir a responsabilidade pela participação, também foi ouvida. "Ela só queria que o filho assumisse caso tivesse culpa", disse o delegado. Por enquanto, a polícia não ouviu os pais da Ana Kemilli, em respeito ao luto.