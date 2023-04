Viúvo tatua esposa com quem foi casado por 47 anos; vídeo

A história da tatuagem de Marcos Garcia comoveu os seguidores do tatuador Ubiratan Amorim no Instagram. Garcia foi ao estúdio de Amorim no município de Anália Franco, em São Paulo, para tatuar o rosto da esposa Laura no peito, como uma homenagem póstuma.

De acordo com Garcia, a tatuagem o ajuda a enfrentar o processo do luto, além de ser uma forma de estar sempre perto da esposa, com quem foi casado por 47 anos.

"Seu trabalho monstruoso faz parte do meu processo de luto e tentar aceitar a partida fora do combinado da pessoa que esteve comigo por 47 anos e que muito contribui para o meu crescimento como homem e ser humano. No dia de sua partida, prometi a ela que faria uma tatuagem. E fiz", comentou Garcia no Instagram.

Veja o vídeo abaixo:

"Sou grato ao que a tatuagem me proporciona. Poder ver a emoção do cliente pós tatuagem, homenageando o amor que já partiu, não tem preço", afirmou o tatuador Ubiratan Amorim.