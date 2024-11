Viúva de Apóstolo 'Rina', da igreja Bola de Neve, se declara no velório

A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo conhecido como Rina, discursou durante o velório do religioso e fez uma série de declarações a ele. Na sede da igreja Bola de Neve, fundada por ele, ela fez declarações de amor e também mencionou episódios de desentendimentos com o ex-marido.

"Ele me deixou chateada com muitas coisas, e eu também o deixei chateado. Ele foi o homem que mais amei na vida. Eu amava esse homem. Ele falha como eu falho e nada está fora do controle de Deus”, disse a pastora.

Além das declarações sobre o ex-marido, a pastora também disse que continuará à frente da instituição religiosa. “Eu vou honrar o nome dele e lutar por essa igreja até o fim", reafirmou Denise.