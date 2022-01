Vítimas reencontram familiares após acidente com rocha gigante; dois pessoa morreram

O tenente Pedro Aihara, dos Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, confirmou que duas pessoas morreram no acidente em que uma rocha se desprendeu e caiu em duas lanchas; assista:

Cerca de 70 a 100 pessoas estavam no local, que foi isolado e fechado. Vinte e três vítimas foram levadas ao pronto-socorro de São José da Barra (MG). Duas pessoas estão em estado grave, outra ficou com uma fratura no rosto e foram encaminhadas para hospitais especializados.

Houve muita comoção das pessoas ao encontrar seus familiares após a tragédia. O governador de Minhas Gerais, Romeu Zemas, se pronunciou nas redes sociais sobre a tragédia em Capitólio.

