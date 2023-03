Vídeos mostram casas 'engolidas' pela água em Uruaçu, Goiás; assista

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas casas sendo "engolidas" pela água, em Uruaçu, no estado de Goiás. Os imóveis foram inundados nos últimos dias, depois do aumento no nível do Lago Serra da Mesa, definido pela hidrelétrica Serra da Mesa.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que monitora o nível dos reservatórios nas barragens do Brasil, aponta que o nível da Usina Serra da Mesa neste sábado (25) era de 78,36%.

Em fevereiro, o lago já havia transbordado e a água invadiu diversos imóveis. Na ocasião, a Prefeitura de Uruaçu informou que o lago atingiu o maior nível desde 2012, com 67% da cota máxima. De acordo com o governo municipal, as casas que são atingidas foram construídas de forma irregular e estão em locais proibidos.

