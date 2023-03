Canal Salgado Grande transborda em Castanhal e atinge cerca de 30 famílias

A forte chuva que caiu em Castanhal, no nordeste do estado, desde a madrugada até a manhã desta terça-feira, 14, fez transbordar o canal Salgado Grande, atingindo cerca de 40 casas. A Defesa Civil, com o apoio de soldados do Tiro de Guerra do Exército e servidores da Secretaria Municipal de Obras, fez a retirada das famílias que tiveram suas casas inundadas.

O coordenador da Defesa Civil do Município, major Edson Marques, informou que por volta da 8h da manhã as equipes começaram a percorrer possíveis pontos críticos de alagamento localizados próximos aos dois canais que cortam a cidade. O canal Salgado Grande, que atravessa os bairros do Salgadinho, Ianetama e Caiçara, havia transbordado.

“Nós passamos na frente das casas que ficam às margens do canal para saber quem queria se deslocar para um ginásio, mas as famílias não quiseram e preferiam ir para a casa de parentes. Então retiramos os móveis e levamos para as casas que eles nos indicaram”, explicou major Edson Marques, coordenador da Defesa Civil do Município.

Cinco horas de chuva

Foram cerca de cinco horas de chuva intensa e, segundo a Defesa Civil, o volume de água correspondeu a 15 dias de chuvas. “Tivemos um volume de chuva de 102 milímetros e isso foi muito forte e corresponde a 15 de dias de chuva em média. A nossa equipe da Defesa Civil teve apoio de 15 homens do Tiro de Guerra e três da Secretaria de Obras para fazer o atendimento às famílias que foram atingidas pelo transbordamento do canal do Salgado”, explicou o coordenador da Defesa Civil.

Lixo nas ruas

A Defesa Civil alerta a população para o cuidado com o lixo que não deve ser descartado nos canais. “Encontramos no canal Salgado Grande vários sofás, garrafas plásticas e sacolas com muito lixo que foram descartados lá e isso obstrui, impede a vasão e a fluidez da água da chuva e por isso ocorrem esses alagamentos. Então pedimos a conscientização da população para que não jogue lixo nos canais”, disse o major Edson Marques.