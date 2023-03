Castanhal registra chuvas fortes e pontos de alagamento nesta terça-feira (14/03)

O município de Castanhal, na região nordeste do estado, amanheceu debaixo de um temporal que teve início no final da madrugada desta terça-feira, 14, e que só cessou no final da manhã. Alguns pontos de alagamentos foram registrados na cidade. A população ficou assustada com as chuvas que desde segunda-feira, 13, se intensificam na região.

No ano passado quase toda a região nordeste paraense sofreu com o período do inverno amazônico. Em Castanhal o principal canal que corta a cidade transbordou e causou um grande transtorno aos moradores.

“Anda tenho a lembrança da cidade toda alagada. A minha casa não foi prejudicada, mas a da minha sogra sim. É por isso que esses dias de muita chuva nos preocupam”, disse a moradora Sandra Assis.

A Escola de Artes São Lucas, localizada na avenida Major Wilson, bairro do Nova Olinda, foi invadida pela água da chuva e não terá funcionamento nesta terça. Um vídeo feito por uma funcionária da escola e que circula nas redes sociais mostra a situação, que durou cerca de duas horas.

“O volume de água foi grande, e lá é mais baixo que o nível da rua e enche rápido, porém, quando diminui o volume da chuva, seca rápido também”, explicou Jarbian Lima, subcomandante da Guarda Civil Municipal.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma pequena porção da região nordeste do estado pode ter um grande acumulado de chuvas e que está sob o alerta máximo do Inmet: o alerta vermelho. Quase todo o estado está em alerta laranja, que indica chuvas muito fortes e capacidade de gerar alagamentos, corte de energia, queda de vegetais e ventos fortes. Quase todo o território paraense está assim.