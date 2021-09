VÍDEO: ‘Tu tá satisfeito agora?’, diz mãe revoltada ao ver filho preso

Na última segunda-feira (6), um vídeo viralizou nas redes sociais após mostrar uma mãe revoltada com o filho que foi preso. Nas imagens, o jovem aparece preso, algemado no chão de um posto de combustíveis, em Teresina (PI). As informações são do Metrópoles.

“Tu tá satisfeito agora? O que te falta em casa? Agora tu vai sentir na tua pele. Tu vai aprender o que é sofrimento. Se tu não sabia o que era sofrimento, tu vai saber o que é agora. Eu fico me matando de trabalhar para não te faltar nada e tu envergonha a gente desse jeito. Que vergonha eu tô de ti”, diz a mulher.

Os policiais disseram que suspeitaram da atitude do jovem e de um homem que o acompanhava. Os dois estavam em uma motocicleta, desobedeceram a ordem de parada dos agentes e tentaram fugiram da abordagem. Um deles caiu da moto e a polícia conseguiu prendê-los.

Foi apreendido com a dupla uma motocicleta, dois capacetes e um simulacro de pistola. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina, para autuação.