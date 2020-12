VÍDEO: Segurança arrasta garotos negros para fora de shopping

Dois garotos negros foram brutalmente retirados de um shopping na segunda-feira (28), em Salvador (BA). A agressão aos jovens foi filmada e as imagens circulam nas redes sociais mostrando os seguranças arrastando os garotos para fora do local.

Pelas imagens, é possível ver um segurança dando um mata-leão em um dos garotos e o levando à força para uma área restrita, enquanto o jovem grita por socorro. O garoto caiu no chão diversas vezes tentando se desvencilhar do segurança.

As imagens também mostram o garoto sendo levado para os corredores internos do estabelecimento, onde outra funcionária fazia a guarda na porta, impedindo a entrada de outras pessoas. Uma mulher que se disse delegada conseguiu entrar no local.

Logo depois, os garotos foram levados pela polícia. Um deles foi liberado e outro encaminhado a uma delegacia.

Por meio de nota, a assessoria do Salvador Shopping informou que lamenta o ocorrido e que "a conduta dos colaboradores envolvidos está em desacordo com as orientações e treinamentos periodicamente ministrados à equipe". "O caso está sendo apurado internamente para a individualização das responsabilidades e aplicação das sanções cabíveis. Um dos jovens foi conduzido para delegacia para apuração da ocorrência e o outro liberado pelas autoridades", informou.