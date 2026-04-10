VÍDEO: Vídeo revela novo ângulo de ataque de tubarão a turista em Fernando de Noronha

Um novo vídeo revela um ângulo inédito do ataque de um tubarão à advogada Tayane Dalazen durante um mergulho em apneia em Fernando de Noronha, ocorrido no dia 9 de janeiro. As imagens mostram com mais clareza o momento em que ela é mordida na perna por um tubarão-lixa.

Segundo a própria Tayane, o registro foi feito no dia do incidente, mas só foi compartilhado meses depois. “Recebi essas imagens, feitas há três meses. O vídeo é mais nítido e mostra o momento de frente”, relatou.

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O caso aconteceu em uma área frequentada por turistas na ilha e ganhou repercussão após a divulgação das novas imagens. Após o ataque, a advogada recebeu dois pontos no local da mordida e afirmou que não houve complicações médicas. A ferida cicatrizou normalmente, restando apenas a marca do incidente.

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Mulher retornou ao local do acidente

Tayane também declarou que não pretende remover a cicatriz, que passou a encarar como uma lembrança do episódio durante o mergulho. Meses após o episódio, a mulher retornou a Fernando de Noronha durante o feriado de Páscoa. No último domingo (5), ela voltou a mergulhar na mesma região onde foi atacada e relatou ter visto novamente vários tubarões no local.

Apesar da experiência anterior, a advogada disse que não sentiu medo ao retornar à água e destacou que o episódio não a afastou da prática do mergulho na ilha.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)