Ladrões perseguem, espancam e roubam arma de PM; criminoso ainda tentou disparar duas vezes

Uma policial militar, que estava de folga, teve a arma roubada por dois criminosos após sair de um supermercado, no início da noite da última terça-feira (3), na região do Butantã, zona oeste de São Paulo.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a soldado da Polícia Militar de 30 anos corre do garupa da moto, que desembarcou do veículo, e tenta, sem sucesso, pegar sua pistola calibre ponto 40, que estava dentro da mochila.

Em depoimento à Polícia Civil, a soldado contou que, durante a perseguição, um dos criminosos gritou que iria lhe matar. “Após cerca de 15 metros, [o assaltante] conseguiu detê-la, empurrando-a ao chão, e desferiu uma série de agressões”, diz um trecho do relato, obtido pelo Metrópoles.

Enquanto recebia as agressões, a PM tentou pegar a arma e os ladrões perceberam o movimento dela. Foi então que, segundo a soldado, Rafael de Jesus Prates, de 29 anos, gritou para Diego Richelli Fernandes dos Santos, de 32: “Mata essa vagabunda, mata essa desgraçada”.

Ainda segundo o relato da vítima, enquanto um dos bandidos tentava roubar a arma, o outro batia com a cabeça dela no chão. Bastante ferida, a solado percebeu que não permanecer com a arma e, por isso, acionou a trava de segurança da pistola.

Após pegar a arma, o bandido ainda tentou disparar duas vezes contra a soldado, mas não teve sucesso. Em seguida, os ladrões correram e levaram a pistola e mochila da PM. O celular da PM não foi levado, pois estava no bolso da calça dela. Pelo aparelho, a vítima acionou reforço de colegas de trabalho e foi levada para um hospital da região. Em seguida, as buscas pela dupla criminosa foram iniciadas.

Localização da dupla

Cerca de uma hora após o roubo, uma moto parecida com a descrita pela vítima foi encontrada estacionada na Favela da 1010. Ainda, após verificar a placa do veículo, foi constatado que a moto foi alugada por Diego Richelli, que foi localizado e confessou que foi a pessoa que aparece nos vídeos perseguindo a soldado.

Richelli também indicou um terreno baldio onde teria escondido a arma em um saco plástico. Diego ainda teria afirmado que o comparsa Rafael Jesus foi quem agrediu a PM, roubou a arma de fogo e, também, tentou atirar contra a policial.

Rafael foi localizado no endereço indicado pelo colega e, segundo os PMs que o prenderam, “confessou o crime de agressão”. Ambos foram presos em flagrante por roubo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)