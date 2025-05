VÍDEO: Padre bêbado faz confusão em posto de gasolina de São Paulo

Em Registro, no interior de São Paulo, um padre chamado Danilo Felix Franco, de 37 anos, foi detido por embriaguez ao volante e por causar uma confusão em um posto de gasolina na madrugada dessa segunda-feira (19/05). De acordo com testemunhas, ele estava bêbado, quebrou algumas garrafas e xingou os funcionários.

Segundo o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o posto localizado no Centro de Registro. No local, os policiais encontraram o padre dentro de um carro, prestes a sair. Ele foi abordado enquanto dava ré e apresntava sinais como: fala desconexa, desorientação, andar cambaleante e forte odor de álcool.

Dois frentistas do posto afirmaram que o padre consumia bebidas alcoólicas no local e, em determinado momento, passou a quebrar garrafas de vidro no chão, provocando uma pequena confusão. Ao tentarem contê-lo, os funcionários foram xingados e ameaçados com agressividade pelo representante religioso.

Segundo o boletim de ocorrência, Danilo não foi ouvido por conta do estado de embriaguez e o carro foi liberado para uma pessoa indicada por ele. O padre foi liberado após aceitar fazer exame de sangue, mas não foi divulgado o resultado do exame.

Em nota à imprensa, a Arquidiose de Registro, e nome de Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, afirmou que o padre Danilo responderá pelas consequências canônicas:

“Tendo tomado conhecimento dos últimos fatos envolvendo um membro de nosso Clero Diocesano, vimos a público pedir perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis católicos, diante daqueles que mesmo não professando a fé católica têm grande estima e proximidade à Igreja e, enfim, aos que porventura foram moralmente feridos por tais fatos.

Com efeito, nos recorda o saudoso Papa Francisco que 'a Igreja, na sua essência, é uma Igreja de fé e sempre relacional, e só curando as relações doentias é que nós podemos tornar a Igreja sinodal. Como poderemos ser críveis na missão se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas causadas com os nossos pecados?'.

A partir do conhecimento do fato, o Clérigo envolvido receberá, imediatamente as devidas implicações canônicas, além das civis que já estão em curso.

Reiteramos o compromisso da Igreja Católica de não tolerar quaisquer tipos de atitudes, sobretudo por parte de sua hierarquia, que gerem escândalo e desfigurem a sua missão”.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.