VÍDEO: Ônibus quase cai em abismo e frase religiosa próxima ao local chama atenção

Um ônibus transportava oito trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) quase caiu em um abismo na rodovia MG-129, em Minas Gerais, no último domingo (07). Um vídeo gravado por um passageiro do coletivo mostra o resultado do incidente, que por pouco, não terminou em tragédia. Na filmagem, o homem mostra o ônibus em cima de uma pequena mureta à beira de um precipício de árvores. Um pouco mais a frente do coletivo está escrito na calçada a frase “Deus é fiel”. “Quase que o ônibus virou com a gente”, disse o homem na gravação. Veja!

Conforme a CNS à IstoÉ, nenhum funcionário se feriu e assegurou que os veículos utilizados na locomoção dos trabalhadores são verificados para analisarem suas condições. Ainda segundo a companhia, o ônibus envolvido pertence à Viação São Luiz, foi fabricado em 2023, não tendo ainda um ano de utilização.

A empresa siderúrgica disse ainda que todos os condutores passam por testes de bafômetro e exames toxicológicos, além de precisarem comprovar a regularidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “A CSN substituiu de imediato o ônibus e iniciou a apuração da ocorrência”, finalizou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Motorista perde controle e ônibus quase cai de ponte em Mosqueiro]]

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)