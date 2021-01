Ônibus perde o controle no Ver-o-Peso e quase cai na baía do Guajará

Um ônibus da linha João Paulo II/Ver-o-Peso com cerca de 30 passageiros perdeu o controle na curva da avenida Portugal, no Ver-o-Peso, próximo à Pedra do Peixe, em Belém, e quase caiu na baía do Guajará, na tarde desta sexta-feira (08), por volta das 15h30. Não houve registro de feridos. Até por volta das 17h, o fluxo do trânsito seguia com lentidão.

De acordo com o condutor do veículo, Luiz Augusto, o controle de curva não funcionou. "A roda travou para a direção de lá e não obedeceu a curva. Seguiu reto até bater. Tinha umas trinta pessoas, mas ninguém se machucou. Não bateu com velocidade. Acredito que foi porque um pneu estourou ou a barra de direção que quebrou", relatou.

O condutor também informou que estava a cerca de 20 quilômetros por hora no momento da tentativa de curva e que o problema na roda do ônibus já tinha sido notificado. "Mas o cobrador ligou para o motorista da manhã, e ele falou que já tinha feito a reclamação do pneu que tava rachado. Trouxeram o pneu para trocar, mas o guincho está vindo", completou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que, em apuração preliminar junto à empresa Transurb (responsável pelo ônibus), foi informado que um dos pneus dianteiros do veículo estourou e o motorista perdeu o controle, vindo a colidir com a calçada da chamada Pedra do Peixe por volta das 15h30.

"Havia poucas pessoas no coletivo e não houve vítimas. Segundo a empresa, os pneus seriam novos e ela cogita defeito de fabricação, o que será posteriormente apurado. Agentes de trânsito estão no local desviando o trânsito e aguardando que a empresa faça a remoção do veículo para a garagem", pontuou, em nota.