Vídeo: Netos enterram a avó com as próprias mãos em cemitério após não encontrarem o coveiro

Uma família teve que enterrar a própria avó com as próprias mãos após não conseguir encontrar o coveiro do cemitério. O sepultamento aconteceu no domingo (5/1), no Cemitério São João Batista, em Miranorte, no Tocantins.

O velório da idosa começou às 8h30 e o enterro estava marcado para às 17h. No entanto, a família aguardou cerca de meia hora pela chegada do coveiro, mas, ao não encontrá-lo, algumas pessoas saíram em busca do funcionário. Não encontraram o coveiro nem ferramentas como pás ou cordas, o que deixou Tharwelcy Noleto, neta da falecida, com “tristeza, raiva e revolta”.

"Estava chovendo muito na hora do sepultamento e a cova estava cheia de água. Quem tirou a água fomos nós e também fizemos todo o sepultamento", relatou Tharwelcy. A chuva forte e a falta de recursos fizeram com que os netos realizassem o sepultamento com as mãos e um balde plástico para cobrir o caixão. “Na hora de colocar o caixão na cova, não havia corda. A gente que desceu o caixão da minha vó”, explicou a neta.

Além da ausência do coveiro, a família enfrentou problemas com o tamanho da cova. Ana Gabryele Ferreira Costa, de 24 anos, contou que havia combinado com o coveiro o horário do enterro, mas após a forte chuva, o coveiro desapareceu sem dar explicações. “Liguei para o coveiro para questionar sobre a espessura da cova, porque para nós estava curta, não estava em um comprimento adequado, e ele disse que estava tudo bem, que cabia o caixão. Enfim, combinei com ele às 17h, só que choveu bastante. Chegamos lá não tinha coveiro, não tinha comprimento, não tinha nada necessário para o enterro e daí tivemos que fazer o enterro nós mesmos. Foi horrível”, relatou Ana que tinha uma relação próxima com a avó e cuidou dela durante todo o tratamento de câncer.

O prefeito Leandro Barbosa (PL), em nota de esclarecimento, pediu desculpas à família e à comunidade, afirmando que já tomou providências para evitar que situações como essa se repitam.