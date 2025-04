VÍDEO: Mulher ensina técnica inusitada para tirar formigas do pote de açúçar

Uma mulher do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais neste sábado (19) ao ensinar uma técnica inusitada para expulsar formigas de um pote de açúcar. A publicitária em formação Letícia Rosa contou, em um vídeo compartilhado na internet, que havia esquecido o pote de açúcar com a tampa aberta, e algumas formigas entraram no recipiente.

Quando isso acontece, ela diz que resolve o caso facilmente, conversando com os insetos. E ela dá um exemplo logo em seguida.

@xoxo.leticia_ Elas ficam deseseperadas quando eu pego elas no flagra no meu açúcar ♬ som original - Letícia Rosa ✨

Após algumas frases convidativas para que se retirassem do pote, logo as formigas a obedecem. "Não adianta se fingir de morta, não", disse Letícia a uma das formigas que ficou parada em meio ao açúcar no recipiente de plástico.

A tática, pelo visto infalível para a publicitária, gerou muita diversão entre os internautas. "Até eu tentei sair do açúcar", escreveu um. "Moça, até eu fui caçar meu rumo kkkkkk", comentou outro. Outro reparou na "atuação" da formiga para se safar, que não deu muito certo: "Elas se fingindo de morta e depois percebendo que a mulher sabe kkkkkkkkkk".