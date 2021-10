Vídeo: Mulher é derrubada em via pública por 'bundada' de desconhecida

Uma mulher que caminhava pela calçada da rua Doutor Moreira, no centro da capital amazonense, sofreu um ataque incomum. Ela foi atingida por outra mulher, que usou os glúteos para derrubá-la sobre uma pilha de caixas dispostas na entrada de uma loja. A cena foi registrada pelas câmeras do circuito de segurança e mostram o momento exato em que a pedestre vem andando e uma desconhecida se aproxima e aplica uma "bundada", derrubando-a.

O vídeo ganhou as redes sociais, assista:

A vítima é lançada sobre caixas de eletrodomésticos da loja e fica jogada ao chão sem entender nada. Quando ela tenta se levantar, a outra mulher que a derrubou se retira e segue pela mesma calçada sem prestar auxílio. Funcionários da loja acodiram a jovem que, segundo eles, não se machucou e instantes depois também seguiu seu caminho.

Especula-se que talvez a desconhecida sofra de algum transtorno mental ou coisa do tipo, já que as duas não se conheciam e não havia nenhum motivo aparente para a agressão. As informações são do portal ND+.