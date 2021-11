VÍDEO: Mulher é agredida por motorista de aplicativo na saída de um shopping

Um vídeo que circula nas redes sociais causou revolta ao mostrar uma situação de violência contra uma mulher, em frente ao shopping Rio Mar, na Zona Sul de Recife. As informações são do G1 São Paulo.

As imagens mostram um motorista de aplicativo e uma mulher discutindo e trocando agressões na saída do shopping. Testemunhas filmaram a briga.

No vídeo, é possível ver o momento em que a mulher dá um tapa no peito do motorista e ele revida com um soco no rosto dela. Várias pessoas estavam perto, incluindo o segurança do estabelecimento, e ninguém reagiu.

Um idoso que estava próximo ao veículo bateu no carro do motorista com uma bengala e o motorista se voltou para ele, mas não chega a agredi-lo. De acordo com a assessoria do shopping, o condutor foi embora do local logo após a briga.

A Polícia Militar informou que não atuou nesse caso.