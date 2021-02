Mulher é agredida pelo ex-marido; família dele ajudou nas agressões

Uma mulher foi agredida com a sua mãe no último domingo (21), por volta das 17 horas, em Apucarana. De acordo com informações do UOL, a vítima tem 30 anos e foi ameaça pelo ex-marido, de 37. Segundo ela, caso efetivasse denúncia contra o agressor, ele rasgaria os quatro pneus do seu carro. Mesmo diante das ameaças, a mulher decidiu ir à delegacia e, quando voltou, foi surpreendida não só pelo ex-marido, como pela família dele. Todos a agrediram e também bateram em sua mãe.

Em relato à polícia, a vítima contou que a família agressora entrou em sua casa, derrubou cadeiras e virou móveis. Em seguida, eles as agredidram e fugiram do local. A polícia só chegou depois da fuga. Tanto a mulher como a mãe foram orientadas pela PM quanto as providências a serem tomadas.