Vídeo: mulher é agredida e forçada a entrar em banheiro enquanto trabalhava

Uma mulher foi vítima de assédio e tentativa de agressão enquanto trabalhava em um comércio em Rio Verde, Goiás, na última sexta-feira (17). De acordo com a vítima, o agressor se passou por cliente antes de tentar beijá-la à força e empurrá-la de forma violenta para dentro de um banheiro.

O incidente foi registrado por câmeras de segurança do local. Após o ataque, a mulher conseguiu se desvencilhar do agressor, que fugiu do estabelecimento.

Um dia depois do crime, a Polícia Civil de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Rio Verde, prendeu o autor em flagrante. Ele foi localizado após diligências realizadas pela equipe policial.

O homem foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória e está à disposição da Justiça, enfrentando acusações de estupro.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)