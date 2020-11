Vídeo: motorista joga carro em motociclistas e mata um deles

Um jovem de 19 anos, que trafegava em uma moto, morreu após ser atingido em cheio por um carro, que fez uma ultrapassagem perigosa em Várzea Grande. O segundo passageiro da motocicleta também foi atingido. O acidente foi flagrado pelas câmeras de segurança de um motel. Veja as imagens (imagens fortes):

Segundo a Polícia Judiciária Civil, o carro e a motocicleta seguiam sentido bairro / centro quando o carro tentou ultrapassar a motocicleta e, a princípio, não conseguiu.

Próximo ao motel, então, quando os veículos ficaram lado a lado, o motorista do carro jogou o veículo para cima da motocicleta, causando a grave colisão, que pode ser vista no vídeo, e a queda dos dois motociclistas. Em seguida, o suspeito fugiu.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Várzea Grande. Um dos dois motociclistas, Pedro Félyx Barbosa dos Reis, 19 anos, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

Tentativa de fuga e prisão

Após o crime, o suspeito tentou fugir entrando pelo bairro, mas acabou contido por moradores até a chegada da Polícia Militar, que fez a detenção dele.

O motorista apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, hálito etílico, descoordenação e fala desconexa, e no carro dele foram encontrados cascos de cerveja. Ele, no entanto, se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) foi acionada e pegou as imagens das câmeras do motel para dar início à investigação do caso.

O delegado Christian Alessandro Cabral constatou que o motociclista que estava pilotando não tinha licença para dirigir, mas que o fato não influenciou no acidente.