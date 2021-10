VÍDEO: Motociclista é atingido em cheio por vaca desgovernada em sinal de trânsito

Uma vaca da raça holandesa atropelou um motociclista que se deslocava pela Avenida Sete de Setembro, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Um caminhão boiadeiro tombou em uma curva fechada com sete vacas na carroceria. Alguns animais conseguiram sair do transporte e uma das vacas invadiu a pista movimentada, vindo a colidir com a motocicleta. O registro foi feito por um motorista e compartilhado na internet. As informações são do portal UOL.

O incidente foi registrado no final da tarde de quarta-feira (27) por um condutor que estava dentro de um carro parado no farol. O caminhão que transportava as vacas capotou ao fazer uma curva e acabou invadindo um terreno baldio. Uma das vacas conseguiu fugir da carroceria do caminhão e, ainda desorientada, invadiu a pista. Um pedestre que vinha caminhando na calçada chega a recuar e desviar a rota ao ver o animal se aproximando. Mas a vaca segue em disparada e acaba atingido em cheio o motociclista.

A Polícia Militar informou que o único chamado feito à corporação foi para apurar o acidente de trânsito envolvendo o caminhão, mas não houve nenhum relato sobre o incidente com o motociclista. Nas imagens gravadas no local, o homem aparece se movimentando logo após o "atropelamento". A PM também ajudou na remoção dos animais.