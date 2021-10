Vídeo mostra treinamento de policiais penais com apologia à tortura e ao extermínio

Um vídeo postado no Instagram revela como policiais penais de Goiás treinam incentivados por gritos de guerra que fazem apologia a execuções e à tortura. As cenas são parte do Curso de Intervenção Tática (CIT) da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), onde integrantes do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) entoam o seguinte refrão: “Eu mato peba, vai virar uma desgraça”. E completam: “No mata-leão, eu vou te estrangular”. A informações são do portal Metrópoles.

As imagens foram feitas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e foram postadas em comemoração ao Dia do Professor (15 de outubro). A postagem traz a legenda: “Sextou! E estamos como? Daquele jeitinho que a gente gosta: treinando para manter a ordem e disciplina dentro e fora das unidades prisionais, protegendo os goianos e preservando nossa segurança pública”.

Nos gritos de incentivo aos alunos, o instrutor chama os presos do Núcleo de Custódia de psicopatas. O Curso de Intervenção Tática também é citado nos refrões: “Ei, 2º CIT, prepara a carcaça. Eu mato peba, vai virar uma desgraça”. Diante das cenas, familiares e defensores dos direitos humanos ficaram assustados e temerosos da conduta dos policiais. “Me senti ameaçada. Meu marido está lá há um ano. Não temos visita, o advogado não pode entrar. Meu marido já levou tiro na barriga. Ele fica incomunicável, e eu, apreensiva", contou a esposa de um detento.