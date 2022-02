Vídeo mostra passageiros tentando sair de ônibus arrastado em temporal

Um vídeo mostra o momento em que passageiros tentaram se salvar da enxurrada que inundou dois coletivos após o temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro. As imagens dramáticas mostram pessoas tentando sair pela janela, enquanto algumas, sem sucesso, desaparecem nas águas turvas. Dois ônibus do sistema de transporte da cidade foram arrastados pela força da água no temporal desta terça-feira (15).

Pelo menos 94 pessoas morreram, incluindo oito crianças, segundo contabilizou o Corpo de Bombeiros até a noite desta quarta (16). Não há informações de quantas pessoas estavam nos ônibus. As informações são do G1 Nacional.

Os ônibus foram arrastados e levados para dentro de um rio, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro). Quando a água baixou, e as equipes de resgate chegaram ao local, não havia ninguém nos veículos.