Vídeo mostra ônibus do Transcol atropelando cadeirante em Cariacica, no Espírito Santo

Uma cadeirante foi internada após ser atropelada por um ônibus do sistema Transcol, na tarde desta segunda-feira (31), em Bela Aurora, em Cariacica, no Espírito Santo. A mulher estava no asfalto, perto da calçada, e se movimentou mais para o canto, para perto do passeio, quando o ônibus se aproximou e freou atrás dela. Em seguida, o motorista arrancou, arrastando a cadeira de rodas e imprensando cadeirante entra as rodas do veículo e o meio-fio. As informações são do G1 Espírito Santo.

Todo o acidente foi registrado em vídeo.

Lamentando o ocorrido, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que vai notificar o consórcio operador para apurar os fatos e informar quais as providências tomadas.