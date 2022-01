Vídeo mostra momento em que mulheres tentam evitar roubo de carro

Duas mulheres foram flagradas tentando evitar o roubo de uma Mitsubishi Pajero grafite na tarde deste domingo (16) em Taguatinga Norte (DF).

Um vídeo mostra a dupla de vítimas tentando retirar o criminoso do banco do motorista. No entanto, o homem tenta repetidamente fechar a porta do veículo para fugir do local, mas as mulheres continuam abrindo a porta a fim de impedir a fuga.

As imagens mostram ainda um homem sem camisa gritando de cima da marquise de uma casa próxima ao carro, também tentando impedir o crime.

O episódio foi confirmado pela Polícia Militar do Distrito Federal e ocorreu na QND. O ladrão conseguiu levar o carro, que de acordo com os militares foi localizado em Águas Claras. Dentro dele, havia um celular de uma das vítimas.