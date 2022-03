Vídeo mostra enxurrada invadindo Beco do Batman durante temporal em São Paulo; assista

O Beco do Batman, tradicional ponto turístico de São Paulo que abriga grafites de artistas da cidade, foi atingido por uma enxurrada após o forte temporal que caiu na região. Imagens compartilhadas na internet registraram o momento em que a rua foi completamente tomada pela água da enchente, transformando o local em córrego a céu aberto. As informações são do G1 São Paulo.

Por causa das imagens, o local está sendo chamado de “Beco do Aquaman” nas redes sociais. A força da água destruiu calçadas e alagou diversos carros que estavam estacionados na região na hora do temporal. Uma mulher chegou a ser resgatada por dois homens na rua Medeiros de Albuquerque, rua de comércio e bares do bairro boêmio que faz esquina com o Beco do Batman.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital paulista, a cidade registrou ao menos 30 pontos de alagamento intransitáveis até o fim da tarde desta terça (16). Os bairros das Zonas Norte e Oeste foram os mais atingidos pelos temporais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h a corporação já havia recebido 12 chamados para enchentes, nove chamados para queda de árvores na cidade e um chamado para desabamento de muro em Santana, na Zona Norte. Os chamados de enchentes foram principalmente na Vila Medeiros e Santana, na Zona Norte, em Pirituba, na Zona Oeste, e no Bom Retiro, região central.