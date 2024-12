VÍDEO: Menino de 2 anos transforma banheiro em 'obra de arte' com tinta azul

O pequeno Heitor, de apenas 2 anos, surpreendeu a avó ao transformar o vaso sanitário em uma verdadeira tela de pintura. A cena aconteceu em poucos minutos, enquanto ela foi até a cozinha. Quando retornou, encontrou o banheiro manchado de azul, assim como as mãos e a boca do neto.

O episódio deixou a família de Ceilândia, Distrito Federal, intrigada pela rapidez e criatividade da travessura. Segundo Andreza Rodrigues, avó do menino, a tinta parecia estar fora do alcance de Heitor, mas isso não foi suficiente para impedir sua “obra de arte”. Apesar da situação inusitada, a avó relata que a bagunça foi resolvida com bom humor e um banho caprichado.

A história foi compartilhada com parentes e amigos, gerando risadas e comentários sobre a energia inesgotável das crianças nessa fase. Especialistas destacam que episódios como esse são comuns nessa idade, quando a curiosidade está em alta e o senso de exploração é constante.