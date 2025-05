VÍDEO: mães reconhecem filhos apenas pelos pés em dinâmica escolar e viralizam na web

Uma brincadeira simples emocionou e viralizou nas redes sociais neste fim de semana. Em uma escola no Maranhão, mães foram desafiadas a identificar seus filhos apenas pelos pés durante uma atividade especial em homenagem ao Dia das Mães.

O vídeo, publicado no TikTok pela usuária @haliasantossousa, já ultrapassa 13 milhões de visualizações e tem emocionado internautas em todo o país. A dinâmica consistia em esconder as crianças debaixo de mesas, deixando apenas os pés à mostra. As mães, então, observavam atentamente, algumas tocavam com cuidado, e todas tinham que apontar qual era o filho.

Para surpresa de todos os presentes, nenhuma mãe errou. “O que parecia só uma brincadeira virou uma cena linda, que mostra o quanto uma mãe conhece seu filho até nos mínimos detalhes”, comentou uma usuária nos comentários do vídeo.