Brasil

Brasil

VÍDEO: Lula exalta culinária paraense durante entrevista em Nova York

Presidente destacou riqueza gastronômica do Pará durante agenda oficial da ONU em Nova York e reforçou compromisso com organização da COP30 em 2025

Gabrielle Borges
fonte

Lula declarou a culinária paraense como "a melhor do mundo" (Foto: Ricardo Stuckert)

Durante entrevista concedida nesta semana, no âmbito da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para destacar a culinária paraense como um dos grandes atrativos da cidade de Belém, sede da próxima COP30, prevista para acontecer em novembro de 2025.

Segundo Lula, o Pará está pronto para “acolher o mundo” e mostrar não apenas seu protagonismo na agenda climática, mas também sua rica cultura amazônica  com destaque especial para a gastronomia local, que, segundo ele é "a melhor do mundo"

Culinária paraense como cartão de visita da COP30

Com pratos tradicionais como maniçoba, caruru, vatapá, tacacá, pato no tucupi, entre outros, a cozinha do Pará vem ganhando destaque nacional e internacional. Para Lula, essa diversidade gastronômica será parte fundamental da experiência dos visitantes durante a Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá pela primeira vez na Amazônia brasileira.

É válido resssaltar que, em 2015, Belém recebeu o título de  Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco. Título esse que foi renovado em 2025.

"A culinária do Pará é a melhor do mundo.  O Pará talvez seja a culinária mais rica do Brasil",  disse Lula, em tom de bom humor durante fala. Confira o momento:

Veja o vídeo

COP30 será oportunidade única para mostrar o Brasil real, diz Lula

Ao reforçar o compromisso do Brasil com a pauta ambiental global, Lula disse que sediar a COP30 na Amazônia não é apenas um gesto simbólico, mas uma afirmação do protagonismo brasileiro na luta contra as mudanças climáticas.

A fala do presidente repercutiu positivamente entre representantes de diversos países e organizações internacionais, e claro, entre os internautas paraenses. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas participem do evento em Belém, movimentando a economia local e internacionalizando a imagem do Pará.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

.
