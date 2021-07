VÍDEO: Homem invade loja de açaí para roubar e aponta arma para clientes

Um homem armado invadiu um estabelecimento de açaí e deixou os clientes sob a mira de um revolver, na noite da última segunda-feira (26). Ele chegou em uma motocicleta e mandou todas as pessoas entrarem no local para poder roubar os celulares e dinheiro. O caso aconteceu em Manaus. As informações são do Portal Holanda.

A polícia disse que o acusado também tentou roubar um restaurante próximo ao local onde vendia açaí.

Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível ver o homem chegando ao ponto de açaí e mandando cinco clientes e um funcionário entrarem no local. Ele estava visivelmente nervoso e apontava a arma para a cabeça das pessoas.

O homem conseguiu roubar o dinheiro do caixa e depois fugiu de moto. A polícia não informou se as vítimas registraram o caso.