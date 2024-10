VÍDEO: Kombi fantasma? Veículo em chamas e sem motorista é flagrado cruzando ruas em Santa Catarina

Uma cena digna de filmes de ação foi flagrada nas ruas de Porto União, em Santa Catarina, na última quarta-feira (23). Uma Kombi em chamas, sem motorista, foi vista descendo sozinha pela rua Lauro Müller e assustando moradores que estavam no local. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o veículo em movimento, pegando fogo, antes de colidir com um poste.

O caso aconteceu por volta das 11h30 no bairro Cidade Nova. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado para atender a ocorrência, a Kombi, com placas de Guarapuava (PR), sofreu um incêndio ainda em circunstâncias desconhecidas.

Testemunhas informaram que o freio de mão do veículo teria se soltado, fazendo com que o automóvel seguisse em direção à calçada, onde parou ao bater contra um poste.

Uma Kombi, completamente em chamas, foi flagrada andando sozinha pelas ruas. (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar 400 litros de água para apagar as chamas, enquanto equipes de socorristas usaram equipamentos de proteção devido à intensa fumaça. Apesar da gravidade do incidente, ninguém se feriu. A Kombi, no entanto, ficou completamente destruída.

A Polícia Militar, que também foi acionada, reforçou que o caso foi tratado como um incidente isolado e que uma perícia deverá esclarecer as causas do incêndio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)