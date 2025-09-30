Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

VÍDEO: jovem tenta levantar peso na academia e acaba desmaiando durante treino

Felipe Petrin, de Varginha, compartilhou vídeo do momento em que cai no chão durante treino; cena viraliza nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra jovem tentando levantar peso demais e caindo de exaustão. (Reprodução/Instagram)

Um momento de exagero na academia viralizou nas redes sociais nesta semana. O jovem Felipe Petrin, de Varginha (MG), tentou levantar um peso acima da sua capacidade e acabou caindo no chão, visivelmente sem ar.

No vídeo, Felipe aparece concentrado, com os pesos ajustados na barra. Ao tentar erguer a carga, ele faz força extrema, ficando com o rosto vermelho como um pimentão.

Após várias tentativas, não consegue levantar o peso e, visivelmente exausto, cai no chão. Pessoas ao redor aparecem perguntando se ele está bem. Logo depois, o jovem se recompõe.

Felipe, que treina na categoria Powerlifter 66 kg, compartilhou o vídeo nas redes sociais com emojis de capa e de sono, brincando sobre a situação como se tivesse “dormido de tanto esforço”.

