VÍDEO: jovem tenta levantar peso na academia e acaba desmaiando durante treino
Felipe Petrin, de Varginha, compartilhou vídeo do momento em que cai no chão durante treino; cena viraliza nas redes sociais
Um momento de exagero na academia viralizou nas redes sociais nesta semana. O jovem Felipe Petrin, de Varginha (MG), tentou levantar um peso acima da sua capacidade e acabou caindo no chão, visivelmente sem ar.
No vídeo, Felipe aparece concentrado, com os pesos ajustados na barra. Ao tentar erguer a carga, ele faz força extrema, ficando com o rosto vermelho como um pimentão.
Após várias tentativas, não consegue levantar o peso e, visivelmente exausto, cai no chão. Pessoas ao redor aparecem perguntando se ele está bem. Logo depois, o jovem se recompõe.
Felipe, que treina na categoria Powerlifter 66 kg, compartilhou o vídeo nas redes sociais com emojis de capa e de sono, brincando sobre a situação como se tivesse “dormido de tanto esforço”.
