VÍDEO: Jovem se filma escorregando e batendo a cabeça durante faxina no banheiro

Aline, de Belo Horizonte (MG), teve sua rotina de faxina transformada em um momento de atenção para os perigos de acidentes domésticos. Enquanto limpava o banheiro, ela escorregou e bateu a cabeça, resultando em um “galo” na testa. O momento foi registrado em vídeo, e Aline encarou a situação com bom humor, mas o caso também trouxe um alerta importante sobre segurança em casa.

Áreas como o banheiro, com superfícies molhadas e uso de produtos escorregadios, são propensas a quedas, que podem causar desde ferimentos leves até acidentes mais graves. Especialistas recomendam o uso de tapetes antiderrapantes e atenção redobrada ao movimentar-se nesses espaços. Aline comentou na legenda do vídeo: “Eu descobri que vídeo de faxina engaja aqui no TikTok”, mas a queda acabou sendo a verdadeira protagonista.

VEJA MAIS

A cena também gerou reflexões entre os espectadores, que deixaram mensagens com tom humorado e dicas de prevenção. Um dos comentários mais populares brincou: “Não pode lavar banheiro com sabão, tem que usar shampoo antiquedas.” O episódio serve como um lembrete de que segurança é fundamental, mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia.