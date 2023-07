Box de banheiro estoura por cima de babá e filho da influenciadora Rayssa Buq; vídeo

Nesta quinta-feira (27), a influencer digital Rayssa Buq relatou um acidente doméstico envolvendo a cuidadora de bebê e o filho, Asher. De acordo com a Rayssa, o box do banheiro quebrou em cima da profissional e da criança de apenas três meses. Em meio ao agradecimento, a influencer relatou que a babá conseguiu proteger o bebê dos cacos de vidro: "Um grande livramento do Senhor", afirmou a influenciadora.

Rayssa detalhou o ocorrido pelos stories do instagram. "Eu não ia contar, mas eu decidi falar como um alerta", informou. A influencer comentou que estava gravando uma publicidade e a babá foi dar banho no bebê. Tempo depois, a profissional disse que tava cortada. Sem entender, Rayssa saiu correndo. "O bebê estava com caco, o corpinho inteiro, não sei como não cortou", reforçou.

Rayssa enfatizou que tinham dois pedaços de vidro no rosto da criança, grandes, e que se pegasse mais acima teria acertado o olho. Rayssa reforçou que a profissional foi uma verdadeira mãe e conseguiu evitar o pior com Asher. Apesar do susto, ambos estão bem. Assista ao vídeo.

Essa não é a primeira vez que Rayssa Buq tem incidentes no banheiro de casa. A influencer, ainda gravida, caiu por cima do box em março deste ano. Na época estava com 36 semanas de gestação e agradeceu a Deus pelo livramento.