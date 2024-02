Mulher vai para UTI após vaso se quebrar enquanto ela estava sentada

Uma mulher de 46 anos ficou gravemente ferida e precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o vaso sanitário em que estava sentada quebrar. A irmã da vítima relatou à Polícia Militar que não tem conhecimento de como o acidente ocorreu, pois apenas ouviu os gritos da vítima.

O incidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (31) em Aragarças, no oeste goiano. A irmã da vítima a encontrou bastante machucada no banheiro de casa e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Assim que as equipes entraram na casa, a mulher recebeu os primeiros socorros ainda no banheiro e, em seguida, foi encaminhada para o Hospital Municipal Getúlio Vargas. No local, após ser atendida, foi necessário transferi-la para a capital, Goiânia, dada a gravidade do caso.

A vítima está internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia. A unidade de saúde informou que a mulher permanece na UTI, utilizando cateter nasal, mas apresenta bom estado geral e está em repouso no leito, sob monitoramento.