VÍDEO: Jovem guarda panetone para comer depois e é surpreendida com atitude de familiar

Em época de festas de fim de ano, o panetone é uma sobremesa que está na mesa da maioria das pessoas. Há quem consuma todo o alimento durante a ceia ou deixe uma parte para comer posteriormente. Para Laura Duarte, que publica vídeos de humor na internet, essa atitude lhe custou "caro". Ao abrir a geladeira para comer o restante do panetone que havia guardado, se deparou com uma cena inusitada: lhe restou somente a casca.

Na gravação, feita por Laura, é possível ver o panetone "de costas", dando a entender que ainda havia uma grande parte do alimento. No entanto, ao virar o pão doce, ela percebe que o interior está totalmente oco. "Quando você tem irmão/não mora sozinho", escreveu Duarte no vídeo. "Gente, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Comprei esse panetone para mim. Para mim, que comprei, Olha... isso não tem condição", diz Paula, enquanto ri da situação.

Nos comentários da publicação, feita no Instagram, há quem se brincasse com a situação, mas também quem a desaprovasse, afirmando ser "uma falta de educação".

"Ocotone", comentou um, brincando com as palavras "panetone" e "oco". "Ainda escorou a colher para não afundar", escreveu um segundo. "Uma falta de educação tremenda!!!! Gente, come um pedaço e deixa o resto, ainda mais que NÃO É SEU", orientou um terceiro.

