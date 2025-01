VÍDEO: Irmãos assustam o pai com pegadinha digna de filme de terror

Uma família de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, viralizou ao compartilhar um vídeo que mostra uma pegadinha criativa envolvendo o pai. João e suas irmãs decidiram fingir ser "espíritos" para assustar o homem logo após ele chegar da igreja. Com as luzes apagadas, sons estranhos e uma panela jogada ao chão, eles criaram um cenário digno de filme de terror.

A reação do pai foi rápida e inesperada. Ele exclamou "Queima Jesus!" ao ouvir os barulhos, mas o clímax do vídeo foi o momento em que João, nervoso com a situação, acabou fazendo xixi nas calças. O som foi captado no vídeo e gerou gargalhadas tanto na família quanto entre os internautas.

Nos comentários, as reações foram igualmente bem-humoradas. "O pai não teve medo, mas o João não aguentou", brincou um usuário. Outro comentou: "Essa família merece um Oscar pela criatividade". A cena reforça o poder das relações familiares em criar momentos inesquecíveis.