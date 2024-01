Influenciador é detido por policial após fazer pegadinha de roubo de celular; vídeo

Na última noite de domingo (28), o influenciador digital José Edson resolveu apostar em uma pegadinha inusitada no município de São Benedito, no interior do Ceará. O plano era simular o roubo de um celular, filmar as reações das vítimas e postar tudo nas redes sociais. No entanto, a brincadeira não saiu como planejado e quase vira caso de polícia.

Durante a gravação da pegadinha, José Edson foi surpreendido com a reação de um policial armado que estava entre as vítimas e rendeu o influenciador. A situação só foi controlada quando a pessoa que estava filmando alertou a todos que se tratava de uma pegadinha.

Em declaração após o incidente, José Edson afirmou estar bem e parabenizou o policial pela abordagem. "Quero parabenizar o Policial Militar do estado do Ceará Daniel Fontinele pelo profissionalismo e a forma como conduziu a abordagem. Esses guerreiros são altamente treinados e capacitados para as mais diversas situações", disse o influenciador.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)