Humorista finge ter sido baleado para 'bombar' na internet e é criticado por seguidores

Na última segunda-feira (9), o youtuber Natan Aqui surpreendeu seus seguidores ao anunciar que teria sido vítima de um disparo de arma de fogo durante uma pegadinha. A notícia foi oficialmente confirmada em dois comunicados publicados no perfil oficial do humorista no Instagram. No entanto, tudo se tratava de uma brincadeira, e os envolvidos foram alvo de críticas nas redes sociais.

Em comunicado divulgado no Instagram do humorista, dizia que durante a tentativa de encerrar a pegadinha, Natan foi surpreendido por um indivíduo armado. Segundo a publicação, esse indivíduo, ao cair na pegadinha, disparou contra o humorista, o atingindo no peito. O comunicado informava ainda que Natan foi conduzido ao hospital, onde permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado estável.

Posicionamento

Por conta da grande repercussão, o humorista quebrou o silêncio e se posicionou: “Deixa eu explicar o que realmente aconteceu. Esse vídeo não foi uma publicidade, nem tão pouco para 'tirar onda' com os inscritos. Mas apenas fiz uma pegadinha com quem estava me desejando o mal".

"Peço desculpas a galera que acompanham o meu trabalho, pois não foi para vocês. Tive que fazer isso para essa galera aprender a parar de mandar mensagens destrutivas. Espero que me entendam galera. Desculpa a pegadinha”, pontuou.