VÍDEO: homens acendem fogos de artifício dentro de carro em cena viraliza nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena perigosa e inusitada registrada em Limeira, no interior de São Paulo: um grupo de homens acendeu fogos de artifício dentro de um carro. As imagens, gravadas por outro veículo que seguia logo atrás, mostram os ocupantes parando o carro no meio da via e saindo correndo segundos antes da explosão.

Logo após a fuga dos homens, é possível ver faíscas brilhantes saindo do veículo e uma densa fumaça tomando conta do interior do automóvel. Em meio à explosão, um dos vidros laterais chega a se quebrar, indicando a força da detonação. Também é possível notar que o interior do carro foi parcialmente danificado, com sinais de que houve queimaduras em algumas áreas.

VEJA MAIS

O caso reacende o alerta sobre os riscos do uso inadequado de fogos de artifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse tipo de material é classificado como explosivo e deve ser manuseado com extremo cuidado, sempre em ambientes abertos e bem ventilados.

De acordo com os especialistas, acionar fogos em espaços fechados, como o interior de um veículo, representa um risco elevado de queimaduras, danos materiais, explosões e até mortes. A prática, além de perigosa, pode configurar crime, dependendo das circunstâncias e consequências.