VÍDEO: Homem se assusta com ‘parabéns surpresa' em restaurante e reação viraliza na web

Matheus Ramos saiu de casa para comemorar o aniversário de 24 anos, com os amigos próximos, na última terça-feira (7), e quase não voltou vivo para contar a história. Isso porque o jovem levou o maior susto ao receber um 'parabéns surpresa’, durante o jantar em um restaurante, localizado em Ceilândia. “Quase infartei”, brincou, na publicação que viralizou nas redes sociais.

No vídeo, Matheus aparece comendo e bebendo com os colegas, mas não percebe que atrás dele os garçons já estão arrumando a ‘surpresa’ do rapaz. Em seguida, os funcionários se aproximam com uma taça de sorvete e uma ‘vela vulcão’.

De repente, Ramos, que estava mastigando no momento, se assustou e quase caiu da cadeira. Por sorte, um dos garçons conseguiu o segurar a tempo. "O que foi isso?”, escreveu ele na postagem.

Confira a reação dele: