VÍDEO: Homem encontra gato idêntico a ele ao sair para comprar pão

Um morador de Andradas, em Minas Gerais, saiu de casa para comprar pão e voltou com um gato que chamou atenção pela incrível semelhança com ele. O felino, batizado de Luke, rapidamente se tornou parte da família e surpreendeu pela conexão instantânea com seu novo tutor.

O caso curioso viralizou, e internautas brincaram sobre a coincidência, sugerindo até um teste de DNA para confirmar o "parentesco". O casal responsável pela adoção celebrou o encontro inesperado e compartilhou a história nas redes.

Desde então, Luke tem feito sucesso nas publicações. O gato se adaptou rapidamente à nova casa, reforçando a ideia de que o encontro pode ter sido mais do que uma simples coincidência.