Homem encontra gato desaparecido e recebe R$ 6 mil de recompensa uma semana após ter moto furtada

Um técnico de manutenção foi recompensado com R$ 6 mil após encontrar Fredinho, um gato da raça Persa que estava desaparecido havia quatro dias no bairro Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. O homem encontrou o animal enquanto realizava um serviço em um prédio.

O cuidador de animais José Francisco da Silva, conhecido como Chicão, foi o responsável por organizar as buscas por Fredinho. A família do gato espalhou cartazes pelo bairro e ofereceu uma recompensa de R$ 6 mil para quem o encontrasse.

Durante um serviço de manutenção em um prédio a cerca de 500 metros da casa de Fredinho, o técnico ouviu miados vindos do teto do estacionamento. Ao perceber que poderia ser o gato procurado, ele entrou em contato com Chicão para confirmar a identidade do animal.

"Eu pedi para ele [técnico] mandar uma foto para mim, para confirmar se era o gato. Ele mandou, confirmei que era e fui lá junto com um amigo", relatou Chicão.

VEJA MAIS

Ao chegar ao local, Chicão constatou que se tratava realmente de Fredinho. O gato estava faminto e havia perdido peso, mas não apresentava ferimentos.

Animal perdido foi localizado por um técnico de manutenção (Foto: Arquivo pessoal)

A recompensa e um novo recomeço

O técnico, que havia tido sua moto furtada uma semana antes, perguntou se a recompensa anunciada era verdadeira. Diante da confirmação, a família do gato fez a transferência de R$ 6 mil via Pix imediatamente.

"Eu chorei com o encontro do Fredinho e todos choraram de felicidade. A família dele, então, só alegria. E aí o rapaz também contou que ia comprar uma nova moto. Deu tudo certo", finalizou Chicão.

Para evitar novos desaparecimentos, os tutores de Fredinho instalaram um rastreador no animal, garantindo mais segurança para futuras aventuras do felino.