VÍDEO: Gato desce de muro com a ajuda do 'avô' em resgate especial

Um tutor compartilhou um vídeo em que seu gato permanece sobre um muro. No registro, o pai do tutor ergue e segura uma cadeira, ajudando o felino para que ele desça do local com segurança, em Imperatriz (MA). O resgate foi realizado de forma pausada, divertindo os tutores.

Os comentários dos internautas indicam que o vídeo gerou interação entre os usuários. Em uma postagem, um internauta afirma: "Sabe descer sim. Ele faz dengo e as pessoas caem", enquanto outro comenta: "Gato criado com vó." Os comentários demonstram a percepção dos usuários sobre a interação entre o felino e os humanos.

Especialistas ressaltam a importância de manter os gatos sem contato com a rua. A recomendação tem o objetivo de evitar riscos relacionados a acidentes, doenças e confrontos com outros animais. O caso reforça a necessidade de supervisão e intervenção por parte dos tutores em situações que envolvem a mobilidade dos animais.